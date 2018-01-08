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Сотрудники Института ядерной физики имени Г.И. Будкера создали электронную пушку для лечения рака. В данный момент ученые занимаются усовершенствованием элементов, отвечающих за транспортировку электронов от источника к конечной точке опухоли, передает "Правда.RU".

В основе разработки лежит метод микропучковой рентгеновской терапии. Задача стояла следующая - получить электронный пучок с малыми размерами и разбросом по скоростям. И задача была решена.

В отчете специалистов говорится: "Если рентгеновское облучение делать при помощи "сеточки" из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше".

То, что метод работает, ученые продемонстрировали на лабораторных животных. Эксперименты позволили найти несколько способов, которые помогут увеличить выживаемость раковых больных.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download