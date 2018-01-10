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Сотрудники Копенгагенского университета выявили у популярного болеутоляющего и жаропонижающего средства неприятный побочный эффект. Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на последние исследования, ибупрофен может привести к бесплодию у мужчин.

Был проведен эксперимент с участием 31 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Мужчин разделили на две группы. Первая группа получала 600 миллиграммов ибупрофена (эквивалентно трем таблеткам) каждый день в течение шести недель. Вторая группа принимала плацебо.

Через две недели ученые зафиксировали у мужчин из первой группы увеличение выработки лютеинизирующего гормона. Данный гормон влияет на синтез тестостерона, который необходим для образования сперматозоидов. При излишне высоком уровне лютеинизирующего гормона включаются компенсаторные механизмы и снижается выработка тестостерона. Результатом может стать настоящее бесплодие.

По словам ученых, в рамках исследования добровольцы принимали ибупрофен в умеренных дозах, поэтому негативные последствия были выражены не так сильно. Но эксперты предупреждают: люди, часто принимающие ибупрофен и в больших количествах (иногда практикуется профессиональными спортсменами), вероятно, будут иметь проблемы с зачатием.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download