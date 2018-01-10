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Сотрудники Университета Глазго проанализировали данные более 150000 человек среднего возраста. Специалистов интересовали симптомы депрессии, сниженное настроение, напряженность и усталость. Также исследователи изучили взаимосвязь симптомов депрессии с продолжительностью светового дня и средней температурой воздуха.

Ученые выявили сезонные изменения настроения у женщин, но не у мужчин. Исследование показало, что женщины чаще имели симптомы депрессии зимой. Короткий световой день и холод повышали уровень депрессии у представительниц прекрасного пола, пишет The Daily Mail.

Кроме того, длинный световой день летом оказался тесно связан с усталостью у женщин. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты, такие как курение и уровень физической активности. Специалисты подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download