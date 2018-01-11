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Исследователи из Университета Западной Австралии выяснили: почти каждый десятый человек является сапиосексуалом (считает высокий интеллект сексуальным). Внешность и характер привлекают таких людей меньше. Мужчины бывают сапиосексуалами не реже, чем женщины. По мнению участников исследования, идеальный IQ - 120, передает The Daily Mail.

Специалисты изучили предпочтения 383 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Большинству интеллект не казался сексуальным. Однако небольшую группу людей привлекал высокий интеллект. На первом месте в списке черт потенциального партнера оказались доброта и понимание. За ними следовал высокий интеллект.

Третье место заняла способность вызывать интерес, а четвертое - легкий характер. Чуть больше 8% добровольцев были сапиосексуалами. Но слишком высокий интеллект их не привлекал. Идеальный IQ был равен 120. А IQ выше 135 считался слишком высоким.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download