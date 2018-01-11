Интеллект привлекает некоторых больше, чем внешность (2)

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Наука | 11 января 2018 года, 19:40

Исследователи из Университета Западной Австралии выяснили: почти каждый десятый человек является сапиосексуалом (считает высокий интеллект сексуальным). Внешность и характер привлекают таких людей меньше. Мужчины бывают сапиосексуалами не реже, чем женщины. По мнению участников исследования, идеальный IQ - 120, передает The Daily Mail.

Специалисты изучили предпочтения 383 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Большинству интеллект не казался сексуальным. Однако небольшую группу людей привлекал высокий интеллект. На первом месте в списке черт потенциального партнера оказались доброта и понимание. За ними следовал высокий интеллект.

Третье место заняла способность вызывать интерес, а четвертое - легкий характер. Чуть больше 8% добровольцев были сапиосексуалами. Но слишком высокий интеллект их не привлекал. Идеальный IQ был равен 120. А IQ выше 135 считался слишком высоким.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 2
Байба2 часа назад
Для меня внешность - это на первый час. Бывают такие красивые и тупыыыые, что весь огонь тухнет и чур меня чур. А вот если внешность так себе, а ум, чувство юмора и харизма на высоте, то такое не может не завести.
Наверное, у мужчин также, только эффект картинки длится в разы больше :)
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Светлана2 часа назад
Как говорил незабываемый Михаил Задорнов /а тоскливо без него!/, самый сексуальный орган мужчины состоит из двух букв и называется "ум". Почему так привлекательны успешные бизнесмены? Не тем, что ты можешь тратить их деньги, а тем, что они умеют их зарабатывать. Так в далекие первобытные времена женщины млели от успешных охотников за мамонтами. Ведь мамонта можно победить только умом!
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