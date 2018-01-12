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Любой человек может снизить личный риск заболевания колоректальным раком, если будет активно потреблять клетчатку (пищевые волокна), пишет "Правда.RU" со ссылкой на Институт Бабрахама. Известно: ДНК в эпителиальных тканях толстой кишки содержит высокий уровень гистонов.

Гистоны - класс ядерных белков, участвующих в упаковке нитей ДНК в ядре и в эпигенетической регуляции таких ядерных процессов, как транскрипция, репликация и репарация. В свою очередь, короткоцепочечные жирные кислоты повышают уровень гистонов и снижают уровень белка HDAC2 (его уровень связан с вероятностью возникновения рака).

Короткоцепочечные жирные кислоты производятся в ходе ферментирования пищевых волокон, которыми богаты овощи, фрукты, крупы. Чем больше волокон в рационе, тем выше уровень кислот. А это означает уменьшенную вероятность развития рака.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download