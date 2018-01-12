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Исследователи из Университета Седжон и Мичиганского университета изучали грандиозных нарциссов. Это экстраверты с высокой самооценкой, считающие, что им все должны. В исследовании приняли участие 276 взрослых пользователей социальной сети Instagram. Ученые оценили уровень нарциссизма у добровольцев, пишет The Daily Mail.

Исследование показало, что уровень нарциссизма был выше всего у пользователей Instagram, размещавших много селфи. После специалисты попросили участников оценить у других пользователей уровни нарциссизма, высокомерия и степень уверенности в себе. Ученые обнаружили: нарциссы чаще подписывались на высокомерных пользователей, публиковавших много селфи. Так, судя по всему, нарциссы в Instagram тянутся к другим нарциссам.

Кстати, ранее было установлено, что молодые люди считают Instagram социальной сетью для нарциссов. Исследователи опросили 9447 студентов. Респонденты полагали, что Instagram подходит самовлюбленным людям больше, чем Snapchat, Twitter и Facebook. В частности, 64% участников опроса назвали самой подходящей для нарциссов социальной сетью Instagram, 15% - Snapchat, 11% - Twitter, 10% - Facebook.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download