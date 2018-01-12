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Известно, что сигареты довольно быстро вызывают зависимость. Как передает "Московский комсомолец", многие, несмотря на все опасности никотиновой зависимости, считают, что развиться она не может после первой сигареты. Однако это не так, согласно статистике, приводимой сотрудниками Университета Королевы Марии.

Учитывались результаты 2776 проведенных ранее опросов. В рамках опросов респонденты сообщали, курили ли они в прошлом. Оказалось, большая часть респондентов хотя бы раз в жизни пробовали выкурить одну сигарету. И впоследствии среди тех, кто курил хоть раз, 68,9% в течение какого-то времени курили ежедневно. Исходя из этого, ученые категорически против экспериментов с сигаретами.

Кстати, за развитием самой зависимости стоят особые изменения в работе клеток мозга. Никотин присоединяется к рецепторам по всему мозгу. В итоге нейроны начинают выделять разные нейропередатчики, включая дофамин (вызывает ощущение удовольствия). Ученые попытались найти клетки мозга, передающие ответ на реакцию присоединения.

В центре внимания клетки интерпедункулярного ядра и клетки средней части поводка эпиталамуса. Эксперименты с мышами (заставляли пить воду с никотином на протяжении шести недель) показали изменения в работе отдельных нейронов интерпедункулярного ядра. Эти измененные клетки были названы Amigo1. Именно они способствовали развитию никотиновой зависимости за счет нарушения связи между поводком эпиталамуса и интерпедункулярным ядром.

В норме поводок реагирует на никотин, посылая особый сигнал ядру и, тем самым, уменьшая силу чувства награды. Это сразу же сокращает тягу к никотину. Но при постоянном употреблении никотина клетки Amigo1 начинают вмешиваться в описанный защитный механизм. Они выделяют два соединения, которые уменьшают силу реакции ядра на стоп-сигнал, исходящий от поводка. То есть сообщение просто не доходит до адресата и развивается зависимость.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download