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Иногда человек жалуется на сонливость днем, несмотря на полноценный 7-8-часовой ночной сон. Тогда, по словам профессора Турбьерна Окерстедта, можно говорить о проблемах со здоровьем, передает "Новости Mail.RU". Причины бывают разные: воспаление, депрессия, избыточный вес или дефицит важных микроэлементов. В целом нехватка сна (6,5 часа и менее), впрочем, как и его избыток (9,5 часа и более), связаны с повышенным риском преждевременной смерти. Правда, с этой точки зрения, не последнюю роль играет наследственность.

Комментирует профессор Окерстедт: "Тем, кто мало спит ночью, не хватает времени на необходимое восстановление. Это отрицательно сказывается на иммунной системе, липидном составе крови, уровне сахара, что, в частности, связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но мы не наблюдаем этих негативных эффектов, когда в будние дни человек мало спит, однако компенсирует это отсыпанием в выходные".

Плюс, после бессонной ночи короткий дневной сон оказывает положительное воздействие на организм. Причем, его можно заметить даже после 10-минутного дневного сна. Эксперт дополняет: "Мозгу нужен свет - он дает бодрость. В широтах с коротким световым днем у человека возникает стремление увеличить количество светлого времени, чтобы его биологические часы работали как надо. Можно уехать в теплые страны, где больше солнца, или же отправиться на север, где много снега. Ведь, чем меньше зимой снега, тем сильнее влияет на людей темнота".

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download