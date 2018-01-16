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Новое исследование, проведенное в Люблянском университете, показало, что в посудомоечных машинах обитает множество бактерий и грибков. Они могут представлять угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, пишет UPI.com. В посудомоечных машинах меняются влажность, температура, кислотность. Также в них появляются отходы и применяются моющие средства. Такие условия подходят только для определенных микроорганизмов.

Исследователи решили выяснить, какие бактерии и грибки обитают в посудомоечных машинах. Они получили образцы микроорганизмов из 24 посудомоечных машин, используемых дома. Ученые обнаружили, что самыми распространенными оказались бактерии из родов Pseudomonas, Escherichia и Acinetobacter. Также специалисты нашли в посудомоечных машинах грибки Candida, Cryptococcus и Rhodotorula.

По словам ученых, среди вышеупомянутых микроорганизмов есть оппортунистические патогены, способные вызывать инфекционные заболевания у людей с ослабленным иммунитетом. Здоровым людям этих микроорганизмов можно не бояться. Специалисты говорят, что грибки и бактерии попадают в посудомоечные машины из водопроводной воды, а также от людей, домашних животных и из еды. Они могут выбраться наружу во время сушки посуды горячим воздухом или через сточные воды.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download