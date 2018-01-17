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Специалисты из компании YouGov опросили 6000 человек. Исследователи хотели выяснить, зачем люди употребляют алкоголь. Оказалось, 58% делали это, чтобы справиться со стрессом. 47% таким образом повышали себе настроение. 38% хотели забыть о проблемах, рассказывает The Deccan Chronicle.

Эксперты напоминают: злоупотребление алкоголем связано с такими проблемами, как рак и болезни сердца. Кроме того, из-за частого употребления алкоголя в мозге снижается уровень серотонина, участвующего в регуляции настроения. Тревога и депрессия, вызванные употреблением алкоголя, могут усугубить стресс.

Ранее Ричард Инмэн из Университета Лусиады сообщил, что отношение людей к спиртному напрямую зависит от типа национальной культуры. Алкоголизм и высокий уровень употребления спиртного на душу населения более характерны для стран с индивидуалистским, а не с коллективистским менталитетом.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download