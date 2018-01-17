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Известно, что соль повышает кровяное давление. И до недавнего времени ее связывали с болезнями сосудов именно по этой причине. Однако недавно Корнелльским университетом было установлено, что злоупотребление солью ведет к развитию слабоумия и инфарктам из-за стимуляции размножения иммунных клеток. Эти клетки блокируют производство окиси азота, необходимой мозгу и сердцу, пишет РИА "Новости". Между тем, ученые подчеркивают: люди не могут отказаться от соли. Ее состав жизненно необходим для поддержания работы нервных клеток и систем пищеварения.

Ученые провели эксперимент с животными. Мышам добавляли в рацион огромное количество соли, превышающее норму в 8-16 раз. Спустя несколько недель в телах животных были зафиксированы изменения: приток крови к их мозгу резко снизился, давление повысилось, а в их поведении ученые зафиксировали первые признаки ухудшения реакции и снижения памяти. Воспаления или других нарушений в работе кровеносной системы мозга не нашли.

Пролить свет на ситуацию удалось после анализа микрофлоры кишечника. Выяснилось, что соль заставляла отдельные иммунные клетки активно размножаться в тонком кишечнике. Клетки выделяют провоспалительный сигнальный агент - интерлейкин-17. Когда он попадает в клетки кишечника, подавляется выработка моноокиси азота.

Это соединение участвует в регуляции целого набора жизненно важных процессов (к примеру, важно для сужения сосудов и процесса старения). По словам ученых, противостоять возможно двумя путями: либо сократить потребление соли, либо добавить в нее аргинин - аминокислоту, из молекул которой клетки тела производят моноокись азота.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download