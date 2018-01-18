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Специалисты из Великобритании проанализировали данные 3448 подростков в возрасте от 11 до 19 лет. Участники ответили на вопросы о питании и телевизоре. Исследователи обнаружили, что добровольцы, которые смотрели телевизор с рекламой более трех часов в день, ели больше вредных продуктов, чем те, кто мало смотрел телевизор.

В среднем любители телевизора за неделю съедали на 10 вредных продуктов больше. Значит, за год они съедают на 500 вредных продуктов больше. Ученые подчеркивают: дело именно в рекламе. Просмотр телевизора без рекламы не был связан с употреблением нездоровой пищи, пишет The Daily Mail.

Кстати, другое исследование, проведенное в Университете Сиднея, показало, что социальные сети заставляют подростков есть нездоровую пищу. Ученые оценили страницы в Facebook 27 производителей напитков и продуктов питания. Они хотели выяснить, какую аудиторию привлекает реклама вредной еды.

Исследователи установили: больше всего влиянию такой рекламы подвержены юноши и подростки. Кроме того, специалисты заметили, что пользователи, употребляющие нездоровую пищу, часто делятся информацией о ней на своих страницах. Они стремятся участвовать в конкурсах и соревнованиях, которые проводят такие компании.