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Исследователи из Университета Восточной Финляндии доказали: сауна влияет на сердце и сосуды примерно так же, как физические упражнения. Выводы ученых объясняют, почему у людей, регулярно посещающих сауну, снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции, сообщает UPI.com.

В новом исследовании приняли участие 102 человека в возрасте от 40 до 50 лет. Добровольцы не страдали от болезней сердца, но имели факторы риска, такие как ожирение и высокое давление. Участники проводили 30 минут в финской сауне. Исследователи заметили: благодаря сауне у добровольцев снижалось давление и повышалась эластичность артерий.

Частота сердечных сокращений у участников в среднем повышалась с 65 ударов в минуту до 81 удара в минуту. Примерно то же самое происходит при физических нагрузках умеренной интенсивности. Специалисты говорят, что секрет в высокой температуре. Из-за активного потоотделения снижаются давление и нагрузка на сердце. Кроме того, сауна помогает расслабиться.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download