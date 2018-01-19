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В эксперименте, проведенном учеными из Университета Суонси, приняли участие 75 мужчин и 76 женщин. Добровольцам показали 50 фотографий потенциальных партнеров и спросили, долгие или непродолжительные отношения им хотелось бы завязать с людьми на фото, передает The Hindustan Times.

Затем участники рассмотрели серию фотографий атрибутов богатой жизни (быстрых автомобилей, ювелирных изделий, особняков, денег). Потом добровольцы вновь увидели фотографии потенциальных партнеров и ответили на тот же вопрос, что и в начале. Исследование показало: после просмотра фото атрибутов богатой жизни и мужчины, и женщины на 16% чаще выбирали партнеров для непродолжительных отношений.

По мнению специалистов, это связано с избытком ресурсов. Когда в окружающей среде много ресурсов, проще воспитать ребенка без помощи партнера. Еще участникам показывали слайды с опасными животными и видео людей, взаимодействовавших с маленькими детьми. В этих случаях участники, как правило, чаще склонялись к долгим отношениям. Но некоторых женщин опасность подталкивала к непродолжительным отношениям.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download