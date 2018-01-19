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Сотрудники Госпиталя Маунт-Синай выяснили, как нейтрализовать белок G-CSF, вызывающий у наркоманов тягу к кокаину. Концентрация этого белка повышена в области мозга, связанной с наградой, у мышей, которым много раз давали кокаин. Открытие специалистов может стать ключом к разработке лекарства от кокаиновой зависимости, пишет The Daily Mail.

Исследователи вводили грызунам в вышеупомянутую область мозга белок, подавляющий активность G-CSF. Инъекция ослабляла у подопытных животных тягу к кокаину. При этом другой зависимости (от сладкой воды) у мышей не возникало. По словам ученых, препарат для лечения кокаиновой зависимости у людей может появиться совсем скоро, так как безопасность средства, нейтрализующего G-CSF, уже доказана.

Кстати, по мнению специалистов из Кембриджского университета, люди, употребляющие кокаин, склонны к слабоумию. Дело в том, что этот наркотик способствует накоплению лишнего железа в головном мозге. А, как известно, из-за избытка железа клетки мозга погибают.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download