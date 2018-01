Наука |

Ранее бытовало мнение, что вирус распространяется только с помощью кашля или чихания.

Медики и биологи из университета Мэриленда (США) доказали, что вирус гриппа распространяется воздушно-капельным путем, даже когда больной просто дышит, не кашляя и не чихая.

Результаты своего исследования ученые опубликовали в ведущем американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В статье говорится, что в половине проб воздуха, выдыхаемого инфицированными гриппом добровольцами, была обнаружена вирусная РНК, при этом больные не кашляли и не чихали.

Исследование проводилось с декабря 2012 по март 2013 года, в нем приняли участие 355 добровольцев – студентов университета с симптомами ОРВИ.

Исследование опровергает общепринятое убеждение, что вирус гриппа способен распространяться исключительно при прямом контакте с выделениями больного, когда они в виде капель или аэрозоля попадают на слизистые оболочки здорового человека. Однако в ряде случаев медики были не способны понять, как произошло заражение.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download