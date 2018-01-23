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Подавляющее большинство разговоров во сне представляют собой отборные ругательства и богохульства. К такому неожиданному выводу пришли психологи из Франции, которые внимательно прослушали, о чем разговаривают люди во сне.

Привычка разговаривать во сне давно является поводом для шуток и многими воспринимается, как невинная шалость.

Для большинства людей сон - это время мирного отдыха, однако новое исследование французских ученых позволяет предположить, что ночной отдых делает некоторых людей чрезвычайно агрессивными и злыми.

Психологи прослушали, о чем разговаривают во сне 232 человека, причем все их ночные высказывания были тщательно записаны на пленку. Выяснилось, что в большинстве случаев тон разговоров является довольно грубым, жестким и агрессивным.

Самое частое слово, которое использовали эти люди, было слово «нет». При этом почти 10% предложений содержали в себе богохульства и ругательства.

Неприличные слова во сне высказывались приблизительно в 800 раз чаще, чем приличные. Во время фазы быстрого сна, когда мы видим сновидения, люди чаще всего непристойно ругались или грязно выражались в адрес какого-то одного человека.

При этом мужчины чаще разговаривали во сне, чем женщины, и более часто ругались. Приблизительно 59% того, о чём говорили участники этого эксперимента, разобрать было невозможно, так как это представляло собой бессвязный набор звуков.

И хотя разговоры во сне преимущественно содержали бессмысленные фразы, исследование показало, что в большей части разборчивой речи люди тщательно соблюдали грамматические правила. Другими словами, эта часть разговоров во сне очень напоминала разговоры наяву по степени грамотности.

Источник: meddaily.ru

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