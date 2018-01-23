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Социологи Калифорнийского университета выяснили, что женщины сильнее, чем мужчины, осложняют совместную жизнь. К такому выводу ученые пришли на основе результатов опроса, в котором участвовали респонденты обоих полов. Об этом сообщает издание Daily Mail. Статья специалистов опубликована в журнале American Sociological Review.

В исследовании приняли участие 1100 респондентов, примерно половину из них составляли женщины. Люди рассказали о 12 тысячах родственных и других взаимоотношений, включая совместное проживание с матерями, сестрами и женами. Оказалось, что участники опроса считают, что сожительство с родственниками среди мужчин проще, чем среди женщин, поскольку последние оказываются более эмоциональными и склонны к сильному раздражению.

В целом, 15 процентов взаимоотношений с женщинами-родственниками оказались сложными для их сожителей. В то же время совместное проживание с друзьями было трудным только в семи процентах случаев.

В 2016 году американский статистик Натан Йау (Nathan Yau) представил сведения о 50 наиболее распространенных типах семьи в США. Оказалось, что нуклеарная семья (супружеская пара с детьми) встречается примерно в половине случаев, а остальные типы сожительства представляют собой более странные конфигурации — вроде трех человек, вместе снимающих квартиру.