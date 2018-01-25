Ученые в Китае совершили прорыв в клонировании обезьян (1)
Ученые из Института нейронауки Китайской академии наук в Шанхае впервые клонировали обезьян с использованием технологии, благодаря которой в 1996 году появилось первое в истории клонированное животное - знаменитая овечка Долли.
Хотя с тех пор были клонированы 23 вида млекопитающих - включая свиней, кошек, собак, крыс и представителей крупного рогатого скота, - до сих пор обезьяны были невосприимчивы к подобным экспериментам.
Как пишет New Scientist, Чжун-Чжун и Хуа-Хуа - две женские особи клонированных длиннохвостых макак - представляют поворотный рубеж, за которым возможно создание генетически запрограммированных, однородных популяций обезьян.
Это дает небывалый шанс ускорить лечение таких сложных заболеваний, как болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также рак. В то же время это с новой силой поднимет опасения относительно возможности клонирования людей.
Обезьяны обладают огромным потенциалом, потому что наследуют точно такой же генетический материал, как и человек, поясняют в команде китайский исследователей.
Как ожидается, ученые смогут скорректировать у отдельных обезьян-клонов те гены, которые отвечают за соответствующие болезни у человека, и проследить, как это меняет биологию животных по сравнению с неизмененными идентичными клонами.
Это должно ускорить "охоту" за генами, вызывающими конкретную болезнь, и позволить подобрать эффективные методы их исправления.
Источник: newsru.com
Фото: pixabay.com
На одной сидели ветки.
А теперь сидим мы в клетке,
Хорошо ли это детки.