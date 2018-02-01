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В ходе нового исследования выяснилось: риск заболеть анапластической крупноклеточной лимфомой (редкой и агрессивной формой неходжкинской лимфомы) выше у женщин с грудными имплантатами. Неходжкинская лимфома поражает лейкоциты и чаще встречается у мужчин, чем у женщин, сообщает The Deccan Chronicle.

Специалисты из Амстердамского свободного университета проанализировали данные пациентов с неходжкинской лимфомой за период с 1990 по 2016 год. 32 из 43 участниц с диагнозом "анапластическая крупноклеточная лимфома" имели грудные имплантаты. Так, у женщин с имплантатами этот редкий тип рака развивался в 421 раз чаще.

Наибольшему риску оказались подвержены пациентки с шероховатыми имплантатами. 23 из 28 случаев анапластической крупноклеточной лимфомы были выявлены у женщин, имевших имплантаты с шероховатой поверхностью, и лишь 5 - у участниц с гладкими имплантатами. Ученые заявляют: несмотря на важность результатов исследования, абсолютный риск заболеть раком крови у женщин с грудными имплантатами остается довольно низким.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download