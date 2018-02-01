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Если у студента есть в голове четкая картина своего будущего, это сильно его мотивирует окончить учебу, какой бы трудной она не была, выяснили ученые Северо-восточного университета. Это особенно эффективно работает в отношении студентов женского пола из бедных семей, пишет Psych Central.

Известно, что учеба в вузе может спровоцировать сильный стресс. В частности, страдают студенты, приехавшие из других городов и впервые оказавшиеся в отрыве от семьи и друзей. Некоторые даже не выдерживают напряжения и бросают учебу. Но есть простой способ исправить ситуацию. Его опробовали на добровольцах.

Это принцип так называемой мотивации на основе собственной личности. Люди могут позитивно действовать в тяжелых жизненных обстоятельствах, если будут представлять свое успешное будущее. Было проведено два лабораторных эксперимента. В одном участвовали 93 студентки, а во втором - 185 человек (из них 101 женщина). Сначала добровольцев попросили написать о своем успехе в прошлом или будущем.

Далее была организована подставная встреча с преподавателем, в ходе которой требовалось пройти сложное тестирование. Встречу записывали на видео. Ученые следили за языком тела добровольцев (демонстрировали уверенность в себе или нет) и оценивали то, сколько усилий добровольцы прилагали в ходе выполнения теста. Оказалось, люди, писавшие о своем светлом будущем, особенно студентки из необеспеченных семей, реже сдавались во время выполнения сложного теста. Они были готовы бороться, прилагая максимально усилий и получая неплохой результат, в отличие от тех, кто описывал успехи прошлого. Об уверенности в себе говорил и язык тела.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download