Наука |

Некоторые родители считают, что должны познакомить своего ребенка с алкоголем в строго контролируемых условиях дома. Это, по их мнению, позволит привить ответственное отношение к спиртному. Однако, отмечает Zee News, подход порочен и грозит развитием зависимости.

Университет Нового Южного Уэльса доказал: у описанной практики плюсов нет. Известно: в рамках проведенного исследования в 2010-2011 годах были набраны подростки-добровольцы (12-18 лет) и их родители. Каждый год, начиная с 2010-го и заканчивая 2016 годом, подростки и их родители заполняли опросники.

В частности, ученых интересовало, откуда у подростков был доступ к спиртному, наблюдалось ли чрезмерное употребление спиртного, каков был вред от распития алкоголя, и были ли симптомы злоупотребления алкоголем. Итак, если родители давали подростку пробовать спиртное в течение года, в два раза повышался риск распития алкоголя подростком вне дома в следующем году.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download