Наука |

Недавно был совершен настоящий прорыв на поприще регенеративной медицины. Как передает Zee News, китайские ученые первые в мире смогли вырастить идеально подходящие пациентам уши в лаборатории и пересадить их. Известно, что новые уши получили пять детей.

Сообщается, что дети (возраст - 6 и 9 лет) родились без одного уха (микротия - характеризуется врожденным недоразвитием ушной раковины или ее отсутствием). Новые уши были созданы из клеток пациентов и биоразлагаемой модели, напечатанной на трехмерном принтере. Надо сказать, пару лет назад другая группа специалистов попыталась подсадить напечатанное ухо ребенку. Но новые клетки либо отторгались, либо абсорбировались телом. В общем, процедура не была успешной.

В рамках последней работы ученые создавали модели ушей с пористой структурой. Далее производился забор хрящевых клеток (хондроцитов) из деформированных рудиментарных ушей пациентов. Этими клетками, размноженными в лаборатории, наполняли модели ушей. На формирование нового уха уходило три месяца. После его пересаживали. При этом каркас модели разлагался. По словам ученых, операции по пересадке прошли успешно. Теперь предстоит пятилетний период наблюдений.

Источник: meddaily.ru; фото zeenews.india.com, EbioMedicine, freeimages.com, pexels.com-Free Download