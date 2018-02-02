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11 февраля латвийские геологи отправятся в экспедицию в Антарктиду, чтобы изучать ледники и продолжать развивать сферу полярных исследований в нашей стране, пишет nra.lv.

Экспедиция станет первой в независимой Латвии. На континент отправятся преподаватели и исследователи географического и земельного факультета Латвийского университета — доктора геологии Кристап Ламстерс, Янис Карушс и Марис Криеванс. Команда исследователей в общей сложности уже осуществила три экспедиции, во время которых изучала ледники в Исландии и Гренландии. Во время предстоящей антарктической экспедиции латвийские ученые будут работать на принадлежащей Украине полярной станции "Академик Вернадский", которая расположена на острове Галиндеса (Аргентинский архипелаг).

Экспедицию поддерживают фонд Латвийского университета, ООО Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", ООО Spectre Latvia, магазин Ceļotājs, агентство творческих решений Tribe, ООО Master Foto, а также в рамках проекта - Европейский фонд регионального развития.

Антарктида является пятый по величине континентом земли. Его поверхность покрывает толстый слой льда. Впервые до Антарктиды люди добрались 26 января 1820 годы. Это была русская экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на корвете «Восток» и шлюпе «Мирный". Тогда русские мореплаватели только увидели берега континента, но во время второй экспедиции 28 января 1821 года высадились на берег

Сейчас из-за крайне сурового климата туда по-прежнему отправляются только ученые и отважные искатели приключений. 98% поверхности Антарктиды покрыто льдом, максимальная толщина которого достигает 4,7 км. Обычно в Антарктиде находятся около 1000 человек, работающих на научных полярных станциях.

Задача команды латвийских ученых — исследование толщины ледников и их внутренней структуры на Антарктическом полуострове (крупнейший полуостров континентальной Антарктиды) и ближайших островах, а также создание моделей 3D для дальнейших исследований. Ученые будут изучать обитающие на ледниках микроорганизмы, процессы формирования отложений, образования почвы и проводить другие исследовательские работы.