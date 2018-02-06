Латвийские ученые отправятся в экспедицию на Южный полюс (4)

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Наука | 6 февраля 2018 года, 18:55

Уже в конце этой недели латвийские ученые в первый раз отправятся в экспедицию в Антарктиду, сообщает портал Skaties.lv .

В историческом событии участие примут преподаватели геологии Латвийского университета и ученые, которые ранее работали в Исландии и Гренландии, исследуя толщину ледового покрова и его образование. В отличии от предыдущих экспедиций, изучение Антарктиды продлится от одного до двух месяцев и будет проходить в более суровых условиях полярного дня.

В этот раз, как и в прошлых экспедициях, будет изучена внутренняя структура ледяного покрова. Также будут собраны образцы почвы, горных пород и осадков для исследования живущих там микроорганизмов.

Исследования и открытия латвийских ученых станут частью мирового представления о динамике ледников Антарктиды и о процессах изменения климата в окрестностях континента.

Ожидается, что первые результаты экспедиции станут известны через полтора года.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Ипать Идиотофф20 минут назад
На фото латвийские учёные или ппровожающие их члены правительства?
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Пионер39 минут назад
Надо срочно снарядить в экспедицию членов нашего правительства, в первую очередь господина Шадурскиса. Без них исследование толщины ледового покрова и процесс его образования будет недостаточно качественным.
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?????33 минуты назад
Ну как стать срочно латвийским учёным ??
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