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Команда биологов из Швейцарии и Великобритании впервые увидела процесс формирования новых клеток внутри "взрослого" мозга, научившись отслеживать движение одиночных стволовых клеток в центре памяти мышей. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Надеемся, что в будущем мы найдём способ использовать эти стволовые клетки для "починки" мозга и излечения пациентов от болезни Альцгеймера, Паркинсона, старческого слабоумия и наиболее серьезных форм депрессии, — рассказывает Себастиан Джессбергер из Цюрихского университета.

Наблюдения за работой мозга человека и прочих млекопитающих показывают, что некоторые из клеток мозга обновляются почти непрерывно, в то время как в гиппокампе, центре памяти, присутствуют большие колонии стволовых клеток, предположительно, участвующих в процессе нейрогенеза.

Ученый отметил, что многие специалисты сомневаются в этом ввиду того, что процесс превращения стволовых клеток в полноценные нейроны никогда ранее не был задокументирован и не наблюдался.

Источник: life.ru

Фото: scientificrussia.ru