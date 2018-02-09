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Глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал причину неудачных пусков сверхтяжелой ракеты Н-1, при помощи которой СССР планировал доставить космонавта на Луну. Об этом он сообщил журналисту издания ArsTechnica Эрик Бергер.

За неделю до того, как в SpaceX запустили свою сверхтяжелую ракету, корреспондент поинтересовался у бизнесмена, не считает ли он использование 27 двигателей Merlin 1D на первой ступени Falcon Heavy технологически неоправданным, учитывая опыт Н-1, первая ступень которой включала 30 двигателей НК-15.

По мнению Маска, "отказ Н-1 главным образом объясняется сбоями авионики". Бизнесмен уверен, что выбранная для Falcon Heavy архитектура безопаснее, чем использование на первой ступени меньшего числа более мощных двигателей, поскольку у Falcon Heavy "до полудюжины двигателей могут потерпеть неудачу, но ракета все равно выйдет на орбиту".

Глава SpaceX сравнил архитектуру Falcon Heavy с современными компьютерными системами, используемыми Google или Amazon, в которых отказ одного устройства практически не влияет на работоспособность всей системы в целом. Решения, основанные на небольшом числе крупных устройств, Маск считает "старым подходом".

Предприниматель заявил, что архитектура разрабатываемой SpaceX новой сверхтяжелой ракеты BFR, испытания второй ступени которой начнутся уже в 2019 году (сам носитель должен полететь в 2022 году), основана на решениях, использованных при создании Falcon Heavy.

Фото из Flickr