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Ученым из Эдинбургского университета удалось впервые вырастить человеческую яйцеклетку в лабораторных условиях.

Разработанная этой группой ученых технология может впоследствии помочь сохранить фертильность женщинам, прошедшим лечение от рака, а также помогает ученым понять, как именно развивается человеческая яйцеклетка, что до сего момента по большей части оставалось загадкой.

Мы знаем, что девочки рождаются с недоразвитыми яйцеклетками в яичниках, которые полностью формируются только в момент полового созревания.

После десятилетий упорной работы ученые теперь могут довести яйцеклетку до полного созревания вне яичника. Но для этого им необходимо создать определенные условия - поддерживать уровень кислорода, гормонов и белков, которые стимулируют рост - а также иметь некий носитель, в котором можно выращивать яйцеклетки.

Подробности этого эксперимента описаны в журнале Molecular Human Reproduction ("Молекулярная репродукция человека").

"Крайне любопытно"

Несмотря на то, что ученые доказали возможность этого, пока что этот способ не эффективен, поскольку вызревают лишь 10% яйцеклеток.

К тому же эти выращенные в лаборатории яйцеклетки еще не были оплодотворены, поэтому неизвестно, насколько они жизнеспособны.

Одна из соисследователей, профессор Эвелина Телфер, пояснила Би-би-си: "Это крайне любопытно - получить доказательство того, что человеческую ткань можно дорастить до этой стадии. Но весь процесс надо еще отрегулировать, чтобы улучшить условия культивирования и проверить качество ооцитов".

"Если не учитывать клиническое применение [этого метода], то это большой прорыв в понимании того, как развивается человеческая яйцеклетка", - добавила профессор.

Загадки природы

В теле женщины этот процесс строго контролируется: некоторые яйцеклетки созревают в раннем, подростковом возрасте, другие гораздо позднее, 10-20 лет спустя.

В период созревания яйцеклетке необходимо "потерять" половину имеющегося генетического материала, в противном случае оплодотворенная спермой яйцеклетка будет содержать избыточное количество ДНК.

Этот избыток отбрасывается в крайне мелкую клетку, называемую "полярным тельцем", однако в ходе эксперимента образовавшиеся полярные тельца были чрезмерно крупными.

Профессор Телфер признает, что это представляет на данном этапе проблему, которую, по ее мнению, можно решить, улучшив технологию.

Эксперименты, проведенные на мышиных яйцеклетках, еще 20 лет назад показали, что этим способом можно произвести живых особей.

Фото из Flickr