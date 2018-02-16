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Метеорит, упавший в Аризоне 50 тыс. лет назад, ушел с молотка за 237 500 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Железный метеорит весом в 32 кг, обнаруженный в Аризонском кратере, откололся от астероида шириной в 40 м и массой 300 тыс. тонн. Как и другие железные метеориты, он сформировался более 4 млрд лет назад в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Астероид обрушился на Аризону вызвав взрыв в три раза мощнее, чем Тунгусский метеорит, и оставив кратер диаметром 1219 м и глубиной 229 м. Край кратера поднимается над землей на 46 м. Обломки метеорита раскидало в радиусе 17 км. За время существования кратера металлические осколки использовали для собственных нужд индейцы.

Метеорит был выставлен на онлайн-торги в аукционном доме Christie's. Организаторы аукциона планировали получить за него 150-250 тысяч долларов. Организаторы отмечают возросший интерес участников аукциона к метеоритам.

Фото из Flickr