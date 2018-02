Наука |

Американская компания SpaceX в тестовом режиме запустила спутники Microsat 2a и 2b для проекта глобального интернета.

"Теперь запуск PAZ c SLC-4E запланирован на 18 февраля. Нужно время, чтобы дополнительно проверить систему до запуска. Falcon 9 и полезная нагрузка в порядке", — пишут в публикации.

Now targeting February 18 launch of PAZ from SLC-4E to allow for additional time for pre-launch systems checks. Falcon 9 and payload remain healthy.