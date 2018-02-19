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Британские ученые заявляют, что примерно 43% женщин во всем мире испытывают слабое сексуальное влечение или не испытывают его вовсе, передает The Russian Times. Они выяснили, что на сниженное либидо у женщин влияет ряд факторов. В частности, эксперты ссылаются на нормы поведения и ценности, принятые в обществе, сформированные в кругу семьи. Речь идет о тех случаях, когда родители дают детям установку, что секс плох и его необходимо бояться. Это отрицательно сказывается именно на девочках.

Также важно представление об идеальном теле. Женщины, которые не довольны своей внешностью, нередко страдают от комплекса неполноценности. По словам психологов, негативная тенденция, сложившаяся в восприятии молодыми женщинами параметров идеального тела, отрицательно сказывается на их психике. Итогом могут стать неврозы и нежелание интимной близости. Плюс, всегда стоит учитывать гормональный фон. При изменениях уровня тестостерона и эстрогена возможно снижение либидо (в том числе отмечается при серьезных занятиях спортом в попытках добиться фигуры мечты).

Специалисты также сетуют на напряженный рабочий график многих женщин. Это особенно актуально для тех, кто занимает руководящие должности. Стресс, с которым женщина сталкивается на работе, переносится и на ее личную жизни. К тому же, не стоит забывать о банальной усталости, которая накапливается за день и убивает половое влечение. Исследователи говорят и о нехватке доверия мужчинам. Это не способствует здоровой половой жизни.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download