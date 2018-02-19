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Многочисленные исследования, проведенные ранее, показали: регулярные упражнения положительно влияют на физическое и психическое здоровье. Новая работа американских ученых это подтверждает. Они считают, что бег на пять километров один раз в день полезен для гиппокама (мозгового центра памяти), рассказывает Zee News.

Запоминание информации протекает оптимально, если связи между нейронами гиппокампа постепенно усиливаются. Этот процесс называют долговременной потенциацией (LTP). Исследователи отметили: хронический стресс ослабляет контакты между нервными клетками и уменьшает LTP, что отражается на памяти.

Специалисты из Университета Бригама Янга поместили одну группу мышей в клетки с колесами для бега. Грызуны пробегали около 5 километров в день. Эксперимент продолжался 4 недели. Другая группа мышей не получала физических нагрузок. После бега 50% от каждой группы подвергали стрессу. Грызунов помещали в холодную воду или сажали на высокую платформу. Спустя час всем животным измеряли уровень LTP. Оказалось, у бегавших мышей память была лучше, чем у контрольной группы.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download