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Не секрет, что ожирение является причиной множества заболеваний. Однако иногда оно приносит пользу. Американские исследователи выяснили, что ожирение положительно сказывается на состоянии мужчин с меланомой - злокачественным раком кожи. Механизм этого феномена не до конца понятен, сообщает UPI.com.

Ученые из Университета Техаса изучили истории болезни около 1900 человек с метастазирующей меланомой. Все пациенты получали химиотерапию, иммунотерапию или радионуклидную терапию. Исследование показало, что мужчинам с ожирением после лечения удавалось прожить от 27 до 37 месяцев. Мужчины с нормальным весом жили всего от 14 до 20 месяцев.

Женщины проживали в среднем около 33 месяцев после терапии, вне зависимости от их веса. Специалисты отмечают: выявленная связь не является причинно-следственной. Возможно, определенную роль играют половые гормоны. Дальнейшие исследования могут помочь в разработке новых методов лечения меланомы.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download