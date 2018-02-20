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Группа специалистов из Бергенского университета изучила влияние моющих средств на работу легких. Ученые проанализировали данные 6235 человек. На момент начала исследования средний возраст добровольцев составлял 34 года. В течение 20 лет данные о состоянии здоровья фиксировались врачами, пишет Science Daily.

Всем участникам измеряли отношение ОФВ1/ФЖЕЛ - индекс Тиффно. Этот показатель используется в процессе диагностики и мониторинга пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Принудительный объем выдоха за одну секунду (ОФВ1) у женщин, убиравшихся дома, снижался быстрее на 3,6 миллилитра в год, а у женщин, работавших уборщицами - на 3,9 миллилитра в год быстрее (по сравнению с теми, кто не занимался уборкой).

Общее количество воздуха, которое человек может принудительно выдохнуть (ФЖЕЛ), у участниц, убиравшихся дома, уменьшалось быстрее на 4,3 миллилитра в год, а у уборщиц - на 7,1 миллилитра в год. При этом индекс Тиффно у участниц исследования не отличался. Также исследование показало, что от астмы страдали 13,7% женщин, убиравшихся на работе, 12,3% представительниц прекрасного пола, которые убирались дома, и всего 9,6% женщин, не занимавшихся уборкой.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download