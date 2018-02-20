Норвежские исследователи оценили вред чистящих средств (2)
Группа специалистов из Бергенского университета изучила влияние моющих средств на работу легких. Ученые проанализировали данные 6235 человек. На момент начала исследования средний возраст добровольцев составлял 34 года. В течение 20 лет данные о состоянии здоровья фиксировались врачами, пишет Science Daily.
Всем участникам измеряли отношение ОФВ1/ФЖЕЛ - индекс Тиффно. Этот показатель используется в процессе диагностики и мониторинга пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Принудительный объем выдоха за одну секунду (ОФВ1) у женщин, убиравшихся дома, снижался быстрее на 3,6 миллилитра в год, а у женщин, работавших уборщицами - на 3,9 миллилитра в год быстрее (по сравнению с теми, кто не занимался уборкой).
Общее количество воздуха, которое человек может принудительно выдохнуть (ФЖЕЛ), у участниц, убиравшихся дома, уменьшалось быстрее на 4,3 миллилитра в год, а у уборщиц - на 7,1 миллилитра в год. При этом индекс Тиффно у участниц исследования не отличался. Также исследование показало, что от астмы страдали 13,7% женщин, убиравшихся на работе, 12,3% представительниц прекрасного пола, которые убирались дома, и всего 9,6% женщин, не занимавшихся уборкой.
Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download