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Ученые бьются над секретом долголетия, врачи призывают вести здоровый образ жизни. Между тем, как показывает статистика, многие долгожители курят, выпивают, имеют лишний вес, злоупотребляют кофе и никогда не бросают работу, даже самую тяжелую. Еще у них находят признаки токсичных белков в мозге, связанных с деменцией, но не симптомы этого недуга. Как отмечает The Daily Mail, при этом у этих людей мозг работает лучше, чем у 50-летних.

Эксперты Северо-Западного университета исследовали состояние людей 80-100 лет без когнитивного упадка. Оказалось, вопреки ожиданием, у долгожителей нет повышенной экспрессии гена APOE 22, который, как считается, спасает от деменции. Единственная общая черта - позитивный взгляд на жизнь, трепетное отношение к тесным связям с другими людьми и активность. А вот диета особо не производила эффекта.

Также в мозге долгожителей обнаружили большое число редких нейронов - von Economo. Это так называемые социальные нейроны, которые неадекватно работают у людей с аутизмом, шизофренией и биполярным расстройством. Данные нейроны обеспечивают быструю связь между разными зонами мозга. 71% долгожителей курил, 83% - регулярно выпивали, 18% - никогда не выходили на пенсию и не отдалялись от социальной жизни.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download