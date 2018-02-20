Открытие: образ жизни долгожителей далеко не идеален
Ученые бьются над секретом долголетия, врачи призывают вести здоровый образ жизни. Между тем, как показывает статистика, многие долгожители курят, выпивают, имеют лишний вес, злоупотребляют кофе и никогда не бросают работу, даже самую тяжелую. Еще у них находят признаки токсичных белков в мозге, связанных с деменцией, но не симптомы этого недуга. Как отмечает The Daily Mail, при этом у этих людей мозг работает лучше, чем у 50-летних.
Эксперты Северо-Западного университета исследовали состояние людей 80-100 лет без когнитивного упадка. Оказалось, вопреки ожиданием, у долгожителей нет повышенной экспрессии гена APOE 22, который, как считается, спасает от деменции. Единственная общая черта - позитивный взгляд на жизнь, трепетное отношение к тесным связям с другими людьми и активность. А вот диета особо не производила эффекта.
Также в мозге долгожителей обнаружили большое число редких нейронов - von Economo. Это так называемые социальные нейроны, которые неадекватно работают у людей с аутизмом, шизофренией и биполярным расстройством. Данные нейроны обеспечивают быструю связь между разными зонами мозга. 71% долгожителей курил, 83% - регулярно выпивали, 18% - никогда не выходили на пенсию и не отдалялись от социальной жизни.
Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download