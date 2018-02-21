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Педиатры давно спорят, можно ли родителям спать в одной кровати с маленькими детьми. И последнее исследование Университета Алабамы, кажется, поставило точку в спорах. Как передает Zee News, подобная практика связана с детской смертностью от удушения (в возрасте до года).

Американские эксперты констатируют: в последние годы отмечается рост детской смертности в этой возрастной группе. Львиная доля смертей происходила, когда ребенок находился в постели. По мнению специалистов, родители зачастую не соблюдают правила сна. Врачи рекомендуют: дети должны спать без мягких игрушек, мягких одеял, подушек и прочих предметов, которые могут спровоцировать удушение. Матрас должен быть умеренно жестким, а саму кровать лучше не располагать вплотную к стене. При этом идеальным во время сна считается положение на спине.

По понятным причинам в родительской кровати ребенка трудно оградить от факторов повышенного риска удушения. Врачи настаивают: ребенок может спать с родителями в одной комнате, но в отдельной кроватке, манеже. И речь идет не только о ночном сне, но и о тех случаях, когда родители случайно засыпают вместе с ребенком. Данная практика особенно опасна для детей младше 4 месяцев, рожденных раньше срока, с недостаточным весом, если во время или после беременности ребенок сталкивается с табачным дымом.

Источник: meddaily.ru

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