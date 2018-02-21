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Сотрудники Университета Ла Троба создали мотивационную модель употребления спиртного. Как передает The Daily Mail, в целом люди выпивают потому, что ожидают после изменений в своих ощущениях и чувствах (усилить позитивные эмоции или ослабить негативные). И причины, по которым люди пьют, напрямую влияют на их здоровье.

Также людей мотивирует внутреннее или внешнее чувство награды (социальное одобрение или усиление внутреннего эмоционального состояния). Но все сводится к четырем мотивирующим факторам: усиление (алкоголь вызывает возбуждение), попытки справиться с чем-то (человек старается забыть о своих проблемах), социальный фактор (праздник) и желание вписаться в установленные рамки. Человеком не всегда движет только один фактор. Не стоит забывать и о генетике, складе личности и окружающей среде. Все они формируют мотивирующие факторы.

Итак, распитие спиртного как часть социального взаимодействия предполагает употребление алкоголя для усиления позитивных эмоций. Это самая распространенная причина распития алкоголя, но в умеренных количествах, среди молодых людей. Некоторые пьют, чтобы вписаться в среду. Как правило, в этом случае распитие происходит довольно редко и в небольших объемах (бокал вина в руке для проформы), ведь это нехарактерная модель поведения для человека.

Распитие для усиления переживаний и с целью поиска острых ощущений, пожалуй, самая опасная форма мотивации. Она характерна для молодых людей (чаще мужчин), которые прицельно хотят напиться. Такие люди вообще склонны к экстремальным переживаниям и готовы идти на риск. Другая история с теми, кто пьет, чтобы успокоить нервы. У этих людей (чаще женщины) высокие показатели невротизма, низкий уровень внутреннего согласия с миром и негативный взгляд на себя. Для них спиртное - способ справиться с трудностями, в частности, связанными с тревожностью и депрессией. Как итог, данный тип людей много пьет, чаще сталкивается с проблемами, связанными со спиртным. Причем, спиртное помогает лишь на короткое время. С точки зрения длительной перспективы, оно ухудшает положение дел.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download