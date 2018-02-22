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Психологи выяснили, что чтение помогает справиться с депрессией. Иногда оно даже дает возможность воздержаться от антидепрессантов, пишет The Daily Mail. Эксперты ввели отдельный термин - "библиотерапия". По их словам, чтение книг дают поведенческие изменения через эмоциональные реакции. Чтение улучшает настроение и общее психическое состояние.

Еще в прошлом году сотрудники Туринского университета опубликовали анализ десяти исследований библиотерапии. Оказалось, минимум в шести научных работах было зафиксировано значительное улучшение состояния, и сохранялось оно сроком до трех лет.

Другое исследование - Университета Гронингена - было посвящено борьбе с депрессией у пенсионеров без таблеток. И библиотерапия работала прекрасно. Позитивный эффект объясняется так: многие люди с депрессией чувствуют себя изолированными. Читая об опыте других людей, даже выдуманном, они получают надежду.

В частности, хорошо влияют незамысловатые детективы. Идея, что загадка или преступление будет раскрыто дает психологическое облегчение. Причем, работают даже аудиокниги. Они не только улучшают настроение, но снижают тревожность и агрессивность. Печатные и аудиоверсии книг работают лучше, чем телевизионные сериалы, ведь человек контролирует продолжительность чтения или прослушивания.

Источник: meddaily.ru

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