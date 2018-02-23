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У обитающих на острове Калимантан обезьян-носачей (Nasalis larvatus) брачные успехи самцов действительно связаны с размером их носа, показывает недавнее исследование. Чем крупнее нос самца, тем больше самок насчитывает его гарем.

Носачи – довольно крупные обезьяны, размер тела самцов без учета хвоста 66 – 76 сантиметров, самок 53 – 63 сантиметра. Весят самцы от 16 до 22,5 килограммов, самки от 7 до 12. Внушительных размеров нос имеется только у самцов, он может превышать десять сантиметров в длину и свисать ниже рта, носы самок довольно велики для обезьян, но все-таки не достигают таких размеров.

Ученые из Университета Кардиффа, Центра Данау Гиранг, Киотского университета и департамента дикой природы малазийского штата Сабах наблюдали носачей живущих вдоль берегов реки Кинабатанган, в той части острова Калимантан, которая принадлежит Малайзии. Также исследования проводились среди обезьян, живущих в зоопарках Иокогамы, Сингапура и зоопарке Лоу-Кави (штат Сабах). Авторы работы проверили корреляции между массой тела, размером носа, объемом яичек, громкостью вокализаций и количеством самок в гареме у диких и живущих в неволе самцов носачей.

Они установили, что размер носа самца действительно положительно коррелирует с количеством самок, собирающихся в его гареме. Исследователи связывают это со способностью самцов с более крупным носом издавать более громкие брачные призывы, которые служат основным способом привлечения потенциальных партнеров у носачей. Эта привлекательность имеет реальную основу, так как самцы с более крупным носом имеют тенденцию к увеличению массы тела и гениталий, что может предсказывать их социальное доминирование и более здоровые сперматозоиды.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

фото joelsartore.com