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Сотрудники Нью-Йоркского университета опросили 187 пар студентов, которые были соседями по комнате. Исследователи выяснили: хотя студенты замечают изменения в поведении и настроении у сверстников, с которыми живут, но они не понимают, насколько сильный стресс испытывают их соседи, передает The Daily Mail.

Как известно, распространенность психических расстройств среди молодежи выросла. Ученые говорят, что после школы студенты сталкиваются с сильным давлением и необходимостью стать независимыми. Это приводит к стрессу. Кроме того, у каждого пятого студента имеются психические расстройства. Примерно у 75% людей первый эпизод психического заболевания случается до 24 лет.

По данным специалистов, более 62% студентов в конечном итоге отчисляют из-за проблем с психическим здоровьем. Многие из них не чувствуют, что могут получить помощь в учебном заведении. 34,2% студентов, участвовавших в исследовании ученых из Государственного колледжа Чадрон, пожаловались: вуз не обращал внимания на психическое состояние учащихся.

Источник: meddaily.ru;

Фото: freeimages.com