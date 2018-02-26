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Потребление белковых продуктов в достаточном объеме может снизить риск развития болезни Альцгеймера. К этому выводу пришли эксперты Университета Эдит Кован. Они проанализировали рацион 541 жителя Австралии и измерили концентрацию бета-амилоидного белка в головном мозге. Этот белок - характерный признак болезни Альцгеймера, отмечает Perth Now.

Оказалось, люди с самыми высокими уровнями потребления белка реже имели в головном мозге бета-амилоидный белок в большой концентрации. Так, лица с наиболее высокими показателями потребления (около 118 граммов в день) в 12 реже имели большую концентрацию бета-амилоидного белка по сравнению с теми, кто потреблял лишь 54 грамма белка в день.

Пока эксперты не могут сказать, какова причина выявленной закономерности. Есть теория, что оптимальная порция белка в рационе снижает кровяное давление - фактор риска развития болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых недугов. А ведь известно, что сами по себе проблемы с сердцем и сосудами повышают риск болезни Альцгеймера.

Специалисты призывают включить в рацион и животный, и растительный белок. К примеру, на 100 граммов курицы приходится 30 граммов белка, в говядине – 26 граммов, в тунце – 30 граммов, в чечевице – 10 граммов, в фасоли пинто – 20 граммов, арахисе – 26 граммов, молоке – 3,4 грамма, а в сыре чеддер – 25 граммов.

Источник: meddaily.ru;

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