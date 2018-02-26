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Популярные обезболивающие средства, по мнению тайваньских специалистов, представляют реальную угрозу жизни. Как передает РИА "Новости", ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен повышают риск сердечного приступа и инсульта. Ученые ссылаются на медицинские данные 56000 человек с повышенным давлением.

Так, у 1 человека на каждые 330 взрослых, употреблявших ибупрофен, в течение четырех недель случался сердечный приступ или инсульт. Целекоксиб был еще опаснее. Он вызывал инсульт или приступ у каждого 105-го. В свою очередь, данные осложнения возникали при приеме диклофенака у каждого 245-го человека. А при приеме напроксена - у каждого 214-го.

Меньше всего риск, как оказалось, повышает мефенамовая кислота. При ее использовании инсульт или сердечный приступ возникали у каждого 394-го. К слову сказать, специалисты не первый раз говорят об опасности обезболивающих. Как показали последние исследования Университета Ньюкасла, обезболивающие способны провоцировать ожирение, бессонницу и гипертонию.

Источник: meddaily.ru;

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