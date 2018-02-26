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Латвийские ученые создали новый вид антибиотиков, который эксперты называют открытием мирового уровня - его ждали многие десятки лет. Об этом сообщает Skaties.lv.

Исследования были проведены в сотрудничестве с учеными из многих стран, однако основное открытие произошло именно в Институте органического синтеза (ИОС) в Латвии.

Открытием стала новая составляющая часть основы антибиотиков, которые не дают бактериям производить белок, таким образом убивая их.

По словам заместителя директора ИОС Айгара Йиргенсонса, антибиотики нового типа смогут действовать избирательно, поражая те бактерии, которые обладают особой сопротивляемостью к обычным медикаментам.

"Ситуация с такими антибиотиками катастрофическая. За последние 50 лет в клинику не попало ни одного нового класса лекарственных веществ", - отметил Йиргенсонс.

Все созданные до сих пор антибиотики работали по похожему принципу, поэтому бактериям быстро удавалось вырабатывать защиту против них.

Однако открытые учеными из ИОС антибиотики борятся с бактериями совершенно новым способом.

"Нам удалось этого достичь, благодаря тому, что у нас имеется достаточно обширный арсенал химической мелицины в институте и, у нас великолепные синтетики, которые способны за короткое время создавать сложные молекулы", - заявил Йиргенсонс.

Ученые сообщили, что работа над новыми антибиотиками еще продолжается, поскольку нужно провести клинические испытания. Поэтому пациенты смогут пользоваться этими лекарствами не раньше чем через восемь лет. Однако микробиолог, ассоциированный профессор Латвийского Университета Визма Николаева назвала данное октрытие событием мирового уровня.

"Найдено соединение нового типа, группа соединений, с таким потенциалом, который имеет огромное значение не только в Латвии, но и во всей Европе. Во всем мире", - отметила Николаева.

Ранее сообщалось, что латвийские ученые в первый раз отправятся в экспедицию в Антарктиду на месяц.

Фото: pixabay.com