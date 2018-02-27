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Целиакия - это аутоиммунное заболевание, при котором в первую очередь страдает тонкий кишечник. Симптомы болезни возникают после употребления в пищу злаковых, содержащих белок глютен. С развитием целиакии связан не только глютен, но и фермент трансглютаминаза 2 (TG2), пишет The Deccan Chronicle.

Трансглютаминаза 2 модифицирует молекулы глютена, что приводит к возникновению гиперакитвного иммунного ответа. Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что TG2 имеет две формы (активную и неактивную). У здоровых людей TG2 неактивна в просвете кишечника и не связывается с глютеном. Инактивирует TG2 особый фермент - Erp57. Обычно Erp57 действует внутри клеток, но в случае с TG2 он работает в просвете кишечника.

Специалисты пока не выяснили, как именно Erp57 выходит за пределы клеток. На сегодняшний день не существует специфических методов лечения целиакии. Обычно пациентам приходится отказаться от всех продуктов, содержащих глютен. Новое исследование дает надежду на разработку эффективного лекарства против целиакии.

Источник: meddaily.ru;

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