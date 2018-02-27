Открытие: психическое состояние человека и его рацион связаны напрямую (1)
Американские диетологи предложили рацион, который быстро устраняет симптомы депрессии, пишет "Собеседник". На протяжении шести лет эксперты наблюдали за состоянием группы пожилых людей. Оказалось, люди, употреблявшие свежие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, реже остальных страдали от депрессии.
В целом ученые выискивали соответствия рационов добровольцам трем типам диет - DASH (овощи, фрукты, обезжиренные продукты), Средиземноморской (фрукты, овощи, бобовые, орехи, оливковое масло) и традиционной западной (жирные продукты, фастфуд, обилие красного мяса). И первый тип диеты давал наиболее мощную защиту от депрессии. Хуже всего обстояли дела у людей, придерживавшихся третьему типу диеты.
В свою очередь, другая группа исследователей предлагает бороться с депрессией с помощью соединений из винограда - дигидрокофеиновой кислоты и мальвидин-3-О-глюкозида. Вещества, содержащиеся в винограде, помогают именно там, где традиционные препараты бессильны. Специалисты обнаружили: сочетание полифенолов из виноградного сока и виноградных косточек эффективно снижало выраженность симптомов депрессии у подопытных мышей.
Источник: meddaily.ru
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