Наука |

Алкоголизм как глобальная проблема уйдет в прошлое, но произойдет это только через 1000 лет, пишет "Комсомольская правда". Ключ к избавлению от алкоголизма - естественный отбор. По мнению специалистов Университета Пенсильвании, у людей должна развиться непереносимость алкоголя. То, что это реально, показал анализ геномов более 2500 человек.

Оказалось, генетические мутации, повышающие сопротивляемость малярии, в перспективе приведут к изменениям в генах, связанных с алкогольдегидрогеназой (фермент, перерабатывающий алкоголь). Подобные мутации инициируют излишне активную реакцию на алкоголь. В теле возрастет скорость расщепления спирта, что ухудшит самочувствие людей сразу же после попадания в организм алкогольного напитка. Со временем у людей выработается стойкая неприязнь к горячительным напиткам.

Примечательно: описанные изменения уже происходят. Их нашли у среди жителей Юго-Восточной Азии, народов йоруба и ишан в Нигерии. И сейчас соответствующие мутации начинают проявляться в Европе.

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download