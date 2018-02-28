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Соевые альтернативы натуральным продуктам набирают большую популярность. Распространено мнение, что они полезнее для здоровья, чем традиционные варианты продуктов питания. Но в конечном итоге соевые заменители могут принести больше вреда, нежели пользы, рассказывает The Deccan Chronicle.

Исследователи обнаружили: вегетарианский копченый бекон из сои, найденный в популярной сети супермаркетов, содержал 309 калорий на 100 граммов. А в обычном беконе было всего 233 калории на 100 граммов. Диетологи советуют обращать внимание не только на название, но и на состав продуктов. Любая пища, подвергнутая технологической обработке, может содержать слишком много жира, сахара или соли.

Ранее ученые выяснили, что вегетарианская диета может повлиять на уровень интеллекта. Согласно новому исследованию, отказ от молочных продуктов чреват снижением IQ на 13 пунктов. Специалисты отметили: уровень интеллекта зависит от количества йода, поступающего с пищей. Одним из основных источников йода в нашем рационе являются молочные продукты.

Исследователи из Университета Суррея оценили уровень йода в 47 различных молочных продуктах, включая соевое, кокосовое, миндальное, рисовое и овсяное молоко. Везде количество йода было минимум на два процента ниже, чем в коровьем молоке. Между тем, этот элемент необходим для правильного функционирования щитовидной железы.

Источник: meddaily.ru

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