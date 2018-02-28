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Страх перед малоподвижным образом жизни заставляет людей придумывать различные приспособления. К примеру, в последнее время стали очень распространены столы для работы стоя. Однако австралийские ученые обнаружили: такие столы ухудшают способность человека решать интеллектуальные задачи, сообщает The Deccan Chronicle.

Специалисты из Университета Кертина попросили 20 человек работать за столом стоя в течение двух часов. После этого ученые оценили состояние здоровья добровольцев и предложили им решить несколько задач. Выяснилось, что работа за столом в стоячем положении вызывает венозный застой и провоцирует боли в спине.

Способность добровольцев решать задачи также значительно ухудшилась. Исследователи не советуют работать за столом в стоячем положении, пока не накопилось достаточного количества доказательств пользы такого труда. Ученые рекомендуют проводить регулярные перерывы, а не стоять весь день.

Источник: meddaily.ru

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