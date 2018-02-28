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Родителям не стоит беспокоится, если ребенок пропустил слишком много занятий в школе по причине болезней, которые не очень опасны. Тяжелые инфекционные заболевания, такие как корь, краснуха и менингит, влияют на мозг ребенка, и, соответственно, на его успехи в школе. Но, согласно исследованию датских ученых, болезни, не затрагивающие мозг, не сказываются на способностях к обучению, сообщает The Hindustan Times.

Специалисты из Орхусского университета проанализировали данные 600 тысяч детей, которые родились между 1987 и 1997 годами. Анализ показал: количество пропущенных в школе дней не отражалось на успеваемости, если причиной пропусков были легкие инфекционные заболевания.

С другой стороны, серьезные инфекционные болезни часто мешали детям вовремя закончить девятый класс. Исследование должно успокоить родителей, переживающих из-за частых болезней своих детей. Ученые отмечают, что лучшей профилактикой серьезных инфекций является вакцинация.

Источник: meddaily.ru

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