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В Мексиканском заливе обнаружили затопленное захоронение коренных американцев возрастом около семи тысяч лет. Об этом сообщает National Geographic.

Отмечается, что впервые человеческие останки на этом участке нашли в 2016 году — аквалангист выловил челюстную кость и отправил ее фото в Бюро археологических исследований Флориды.

После этого группа подводных археологов совершила погружение в 275 метрах от береговой линии и на глубине около 6,5 метра наткнулась на останки и артефакты: сломанную кость руки, фрагменты черепа и куски ткани. Эксперты датировали их пятью тысячами лет до нашей эры.

Исследователи предполагают, что изначальным местом захоронения был пресноводный пруд с торфяным дном, который впоследствии затопила морская вода. Хорошую сохранность останкам обеспечили особенности почвы.

Фото из Flickr